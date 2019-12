Netflix bloquea a quienes pagan en una moneda distinta al país de donde utilizan la cuenta.

Los bloqueos de Netflix son comunes en distintas formas y colores. Desde lo básico de controlar una cierta cantidad de reproducciones simultáneas (según tu plan), a la histórica pelea que tiene -la plataforma- contra los proxies y VPN.

A partir de este mes se ha visto un reforzamiento a la purga de cuentas que utilizan recursos para controlar la ubicación de donde -supuestamente- estás utilizando el servicio. A ello se suma otro bloqueo, uno geográfico según tu moneda de pago.

El año pasado, Webs españolas masificaron las instrucciones de cómo activar cuentas de Netflix en países donde su moneda local estaba desvalorizada. ¿Qué beneficio entrega esto? Pagar menos que la valorización de la moneda en tu país.

En su momento probamos la técnica, la ejecutamos y tuvimos éxito. Incluso escribimos sobre la experiencia, pero a Netflix claramente no le hizo gracia. Considerando que no es algo ilegal, es evidente que la plataforma no quiere que pagues menos.

Recordemos que esto es un negocio, no una beneficencia del entretenimiento.

Bloqueo geográfico por moneda distinta

Si bien en sus condiciones de uso, Netflix garantiza que un usuario podrá ver el contenido «principalmente en el país donde estableció su cuenta», no se incluye ningún detalle respecto a que podrían se bloqueados si no es así. De igual forma entendemos que Netflix es la dueña de su servicio y tienen la capacidad de modificar costos, planes o cualquier relación contractual con un cliente.

Pero volviendo al bloqueo geográfico por moneda, es distinto y más autoritario que si usas un VPN para ver otros contenidos. Por ejemplo lo que está disponible en la cartelera de Estados Unidos encontrándote en cualquier país sudamericano.

Si usas un VPN y Netflix lo detecta, te despliega un mensaje y basta con dejar de usar un proxy o VPN para continuar usando el servicio. El bloqueo geográfico por moneda, no es así.

Imagina si costeas Netflix en Lira turca y vives en Chile. Pagas aproximadamente un 50% menos del costo chileno y eso puede sonar muy bueno, pero si Netflix te detecta, no te dejará ver ningún contenido bloqueándote la reproducción en Chile por tu IP.

Este error despliega Netflix con el bloqueo geográfico por la moneda local.

La única forma de seguir usando la plataforma de streaming es a través de un VPN, simulando que estás fuera de Chile. Así nos pasó con una cuenta a la cual tuvimos acceso y pudimos corroborar este bloqueo geográfico.

Contactamos al servicio técnico de Netflix y ellos nos corroboraron que esto ocurre y si tu cuenta es bloqueada por este motivo, sólo puedes utilizarla en el país de origen de donde creaste la cuenta.

Pero, ¿puedes recuperarla diciendo que estás en otro país o cambiar la moneda? No. La mala noticia es que si quieres regularizar esta situación, no hay vuelta atrás y debes cerrarla completamente y abrir otra nueva iniciando un nuevo ciclo de facturación.