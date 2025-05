Samsung confirmó que realizará un nuevo evento Galaxy Unpacked, aunque de forma virtual, el próximo lunes 12 de mayo a las 8 PM ET. En esta presentación se entregarán detalles del Galaxy S25 Edge, un teléfono que la compañía calificó como una evolución dentro de su línea de smartphones y que se distingue por su perfil ultradelgado. El evento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Samsung y en su Web.

El Galaxy S25 Edge fue mostrado por primera vez durante el Unpacked de enero, aunque sin acceso a pruebas directas por parte del público. También se exhibió en el Mobile World Congress de marzo bajo una política de visualización restringida. Ahora, con su presentación oficial programada, Samsung comenzó a soltar más especificaciones del equipo.

Características confirmadas y detalles técnicos

La empresa confirmó que Galaxy S25 Edge incluirá una cámara principal de 200 megapíxeles con lente gran angular. Esta especificación iguala la del Galaxy S25 Ultra y se complementa con una segunda cámara trasera, posiblemente de tipo ultra gran angular, con 12 megapíxeles, según filtraciones. La carcasa trasera prescinde de un lente teleobjetivo, decisión atribuida al enfoque en la reducción del grosor del dispositivo.

El modelo medirá 5,85 mm de espesor y pesará 163 gramos. Estará equipado con un procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy y se espera que incluya 12 GB de RAM. Las opciones de almacenamiento serán de 256 o 512 GB, aunque estos datos aún no han sido confirmados por la surcoreana.

En relación con la pantalla, se espera que el celular incorpore un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución de 2.130 x 1.440 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. El marco del dispositivo sería de titanio y contaría con protección Corning Gorilla Glass Ceramic 2. La batería tendría una capacidad de 3.900 mAh, por debajo de los 4.000 mAh del Galaxy S25 estándar y los 4.900 mAh del modelo Plus, pero con mejoras en eficiencia energética derivadas del procesador.

Disponibilidad del Galaxy S25 Edge

El lema del evento, «Beyond Slim», aparece junto a la silueta delgada del teléfono en la invitación oficial (la foto que acompaña este artículo). Samsung ha insistido en que el Galaxy S25 Edge representa un logro en ingeniería, combinando rendimiento de gama alta con portabilidad sin compromisos.

Y aunque —por ahora— no tengamos todos los detalles técnicos, Samsung sí destacó que el modelo formará parte oficial de la línea principal de teléfonos Galaxy S, dejando entrever que no se tratará de una edición limitada o experimental. Tampoco se ha confirmado el precio, aunque se estima que se ubicará entre los $999 USD del Galaxy S25 Plus y los $1.299 USD del S25 Ultra en Estados Unidos.