Cuando Samsung presentó a «The Frame» en 2017, tuvo dos buenas ideas: primero, darle una vuelta al form factor del televisor, ya que podía ser algo más que ese rectángulo negro que necesitaba una mesa para ubicarlo. Y segundo, invitar a OhMyGeek! a su lanzamiento en Francia en aquella época para su cobertura. Ahora, 8 años después, vemos la primera evolución importante que tiene este producto, con la nueva «The Frame Pro» anunciada en la feria CES 2025.

Este televisor mantiene el concepto de arte en pantalla que caracteriza a la serie, pero incorpora avances destinados a mejorar su rendimiento en otras áreas, como el entretenimiento y los videojuegos, algo que estaba al debe en comparación a las otras series de televisores. Entre sus principales novedades se incluyen una pantalla Neo QLED, una caja de conexiones inalámbrica y una tasa de refresco mejorada.

Nuevas tecnologías en The Frame Pro

El mencionado panel Neo QLED utiliza tecnología Mini LED y el procesador NQ4 Gen3 AI. A diferencia de otros televisores que cuentan con zonas de atenuación local detrás de la pantalla, Samsung ha optado por colocar los Mini LED en la parte inferior del panel. Esta disposición promete un cierto grado de control local de iluminación, aunque no alcanza la precisión de los sistemas tradicionales. A pesar de ello, en pruebas comparativas que algunos medios pudieron realizar durante la feria CES, el modelo demostró mejoras en brillo, detalle y niveles de negro en comparación con versiones anteriores.

La pantalla también cuenta con un acabado mate que mejora la percepción de las obras de arte exhibidas, ofreciendo mayor realismo en texturas y trazos. Además, la frecuencia de actualización de The Frame Pro ha sido incrementada de 120 Hz a 144 Hz, mejorando la experiencia de juego y proporcionando imágenes más fluidas, especialmente para los usuarios de PC. No obstante, el dispositivo aún no es compatible con Dolby Vision, algo esperado por algunos usuarios.

Caja de conexión inalámbrica y herramientas IA

Otra gran innovación destacada en The Frame Pro es su nueva Wireless One Connect Box, un componente que elimina la necesidad de un cable de conexión física entre el televisor y los dispositivos periféricos. Esta caja, que puede colocarse a una distancia de hasta 10 metros, utiliza conectividad Wi-Fi 7 para transmitir contenido y audio sin interrupciones, incluso cuando se encuentra escondida dentro de un mueble. Esto simplifica la instalación del televisor, reduciendo el desorden de cables.

Así luce la nueva Wireless One Connect Box.

El dispositivo también incorpora funcionalidades basadas en inteligencia artificial, como una herramienta que identifica actores y locaciones en tiempo real mientras se visualizan películas, y otra que ofrece recetas relacionadas con alimentos detectados en pantalla. Asimismo, incluye una función llamada Live Translate, capaz de traducir subtítulos en tiempo real a hasta siete idiomas diferentes.

Aunque Samsung no entregó aún los precios finales de The Frame Pro, se espera que sea bastante más caro que el modelo estándar, cuyo costo inicial es de $600 dólares para el tamaño de 32 pulgadas. Eso sí, sabemos que las ventas están programadas para comenzar desde el segundo trimestre de este 2025.