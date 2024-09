Era algo inminente, tal como se los contamos ayer. Sony acaba de presentar oficialmente a la PlayStation 5 Pro, una actualización intermedia de su consola de última generación. Con un precio de $700 dólares (USD) en Estados Unidos, la nueva consola estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2024, con una preventa desde el 26 de septiembre.

La PlayStation 5 Pro introduce una serie de mejoras centradas en el rendimiento gráfico, con el objetivo de ofrecer a los jugadores una experiencia más fluida y visualmente mejorada. Para eso, una de las mejores técnicas es justamente en su GPU que ahora tiene un 67% más de unidades de procesamiento y un 28% más de velocidad en la RAM en comparación con la PS5 estándar. Esto permite una velocidad de renderizado hasta un 45% más rápida.

Según la compañía, esta potencia adicional se enfoca en mejorar los gráficos y aumentar las tasas de fotogramas en juegos que antes presentaban una disyuntiva entre la resolución y el rendimiento. Ahora, muchos de estos títulos podrán ofrecer imágenes de alta calidad manteniendo 60 fotogramas por segundo.

Nuevas capacidades de la PlayStation 5 Pro

La nueva consola también incluye mejoras en el trazado de rayos, que ahora puede procesar la luz y sus reflejos a una velocidad de hasta tres veces mayor que en la versión estándar de la consola. Además, cuenta con una nueva tecnología de escalado basada en inteligencia artificial y que lleva por nombre «PlayStation Spectral Super Resolution» (PSSR), que permite una mayor nitidez de imagen en escenas complejas.

Sony aprovechó de mencionar que varios títulos están siendo actualizados para aprovechar al máximo las capacidades de la PlayStation 5 Pro. Juegos como «Marvel’s Spider-Man 2», «The Last of Us Part II Remastered», «Horizon Forbidden West» y «Final Fantasy 7 Rebirth» recibirán parches gratuitos que mejorarán tanto la resolución como el rendimiento en la consola. Estos títulos llevarán la etiqueta «PS5 Pro Enhanced», lo que indicará que han sido optimizados para este hardware más potente.

La consola incluirá de base 2 TB de almacenamiento SSD, un controlador DualSense, y vendrá preinstalada con el juego «Astro’s Playroom». A pesar de las mejoras en hardware, la PlayStation 5 Pro mantendrá el mismo tamaño que la versión original sin lector de discos, pero los usuarios podrán adquirir un lector Blu-ray Ultra HD por separado por $80 USD.

Retrocompatibilidad con PS4

Además de los títulos optimizados para la PS5 Pro, Sony ha implementado la función «Game Boost» en más de 8.500 juegos retrocompatibles de PS4, mejorando la estabilidad del rendimiento de muchos de estos títulos al ejecutarse en la nueva consola. Algunos juegos de PS4 también podrán beneficiarse de una mejora en la resolución gracias a la herramienta de calidad de imagen mejorada que ofrece la PS5 Pro.

Entre las otras mejoras que incorpora la PlayStation 5 Pro se encuentran la compatibilidad con Wi-Fi 7, una tasa de refresco variable (VRR) y soporte para resoluciones 8K. Esta consola es completamente compatible con los accesorios actuales de PS5, incluidos el PlayStation VR2, el controlador DualSense Edge y el PlayStation Portal.

Los precios oficiales son los mencionados $700 USD para Estados Unidos. £699,99 GBP en el Reino Unido. €799,99 EUR para los países de la Unión Europea y ¥119.980 JPY para Japón. ¿Qué pasa con Latinoamérica y Chile? No hay confirmación de fecha, ni precios, por ahora. Aunque nuestras fuentes nos indicaron que al menos no tendríamos problemas de stock, como pasó con la PS5, si es que comenzamos a soñar con una para Navidad.