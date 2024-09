«Concord», el videojuego shooter multijugador desarrollado por Firewalk Studios (parte de PlayStation Studios) y publicado por Sony, será retirado del mercado el 6 de septiembre de 2024. Todo esto a únicamente dos semanas de su lanzamiento oficial. El título, disponible para PlayStation 5 y PC, fue lanzado el 23 de agosto, pero no logró captar la atención del público ni cumplir con las expectativas de sus desarrolladores.

El director del juego, Ryan Ellis, declaró que a pesar de que algunos aspectos del juego resonaron con los jugadores, otros elementos no cumplieron con las expectativas establecidas. Como resultado, Sony ha decidido cesar las ventas de Concord de manera inmediata y ofrecer un reembolso completo a todos los compradores. Los jugadores que adquirieron el juego a través de PlayStation Store, Steam o Epic Games Store comenzarán a recibir sus reembolsos en los próximos días. Aquellos que compraron copias físicas deberán devolverlas a los minoristas correspondientes.

El porqué del cierre de Concord

Desde su lanzamiento, Concord enfrentó diversos problemas, incluyendo bajas ventas y dificultades para encontrar partidas en línea, lo que sugería una baja población activa en el juego. Estas complicaciones, combinadas con la dura competencia de otros títulos como Overwatch 2 y Apex Legends, que operan bajo un modelo free-to-play, hicieron que Concord, con un precio de $40 USD, no lograra destacarse entre otros títulos del mercado.

Sony y Firewalk Studios no han confirmado si existe la posibilidad de relanzar Concord en el futuro bajo un modelo diferente, como free-to-play, ni han entregado detalles sobre el costo de desarrollo del juego, aunque se estima que podría haber alcanzado entre 100 y 200 millones de dólares.

El fracaso de Concord se une a una lista creciente de títulos de servicio en vivo que no han logrado establecerse en el competitivo mercado de los videojuegos, recordando otras desilusiones como Anthem de EA y Redfall de Xbox. Con el cierre inminente, Sony ha demostrado que incluso los juegos respaldados por grandes presupuestos y estudios reconocidos no están exentos de fracasar si no logran captar la atención y el tiempo de los jugadores.