Este es uno de los cambios más importantes que ha anunciado Instagram en cuanto a su algoritmo. A partir de ahora, las visualizaciones se convertirán en la métrica principal para todos los formatos de contenido, incluidos a los Reels, historias, fotos y carruseles. Este cambio hará reenfocar los esfuerzos de los creadores de contenidos en cuanto al alcance en lugar de centrarse en los seguidores y los ‘me gusta’.

Según Adam Mosseri, jefe de Instagram, la decisión de hacer de las visualizaciones la métrica principal responde a la necesidad de que los creadores comprendan mejor cómo está funcionando su contenido en la plataforma. Mosseri ha estado promoviendo esta idea durante meses, instando a los creadores a dejar de preocuparse tanto por el número de seguidores y a centrarse más en el alcance, argumentando que lo que realmente importa es cuántas personas ven su contenido.

Este cambió incluirá renombrar las ‘reproducciones’ de los Reels como ‘visualizaciones’. También incluirá el conteo de visualizaciones repetidas, similar a cómo se contaban las reproducciones y repeticiones en los Reels anteriormente. Cabe destacar que los algoritmos de Instagram y Facebook ya no se basan principalmente en el gráfico de seguidores de un usuario, sino en recomendaciones impulsadas por inteligencia artificial, que seleccionan contenido que los usuarios no siguen, pero que pueden interesarles. De hecho, más del 50% de las publicaciones que los usuarios ven en su feed de Instagram provienen de perfiles que no siguen.

Con esta modificación que comenzaremos a ver en nuestras cuentas desde las próximas semanas, Instagram busca que entendamos que lo importante no es quién sigue su perfil, sino que cuántas personas están realmente viendo y compartiendo tu contenido. En línea con esto, Mosseri también ha señalado que la métrica ‘envíos por alcance’ (la cantidad de veces que un contenido es compartido a través de mensajes directos) es ahora uno de los indicadores más relevantes del rendimiento del contenido.