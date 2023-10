Los reguladores australianos han impuesto una multa a «X», anteriormente conocido como Twitter, por no responder adecuadamente a todas las preguntas relacionadas con la explotación infantil en línea. La sanción asciende a $610.500 dólares australianos (aproximadamente $387.000 dólares estadounidenses) y se debe a la no conformidad de la empresa, propiedad de Elon Musk, con una ley nacional que exige a las plataformas sociales revelar cómo están combatiendo el material de abuso sexual infantil en línea (CSAM por su sigla en inglés).

Julie Inman Grant, Comisionada de eSafety de Australia, expresó en una entrevista con The New York Times: «Las empresas pueden hacer declaraciones vacías como ‘La explotación infantil es nuestra máxima prioridad’, así que lo que estamos diciendo es muéstranos». Grant enfatizó la importancia de que las empresas sean transparentes en sus esfuerzos para combatir el abuso infantil en línea, no solo para disuadir a las empresas de la falta de acción, sino también porque esta información es de interés público.

Detalles de la sanción y respuesta de X

Aunque tanto X como Google no cumplieron plenamente con las preguntas de los reguladores, la violación de X fue considerada «más grave». Según Inman Grant, X no respondió adecuadamente a ciertas preguntas, dejando algunos campos en blanco. En otros casos, las respuestas proporcionadas por la empresa fueron incompletas o inexactas.

El departamento de Inman Grant —en Australia— envió una notificación a X el 22 de febrero, otorgándole a la empresa 35 días para responder. La respuesta de X llegó el 29 de marzo, y tras revisarla, la comisionada identificó 14 preguntas (incluyendo sub preguntas) donde la empresa no proporcionó la información requerida. A pesar de las preguntas de seguimiento enviadas el 6 de abril, la respuesta de X el 5 de mayo llevó a Inman Grant a concluir que la empresa había retenido información en su respuesta inicial.

Esto sin contar que en junio pasado, esta misma comisionada advirtió —y en paralelo a esta acusación— que multaría a la plataforma social si no mejoraba el control sobre el discurso de odio presente en el mismo servicio.

Futuras implicaciones en Australia

Si X no paga la multa, el país puede buscar sanciones civiles a través de los tribunales. Además, mencionó que se están desarrollando herramientas de cumplimiento más potentes en forma de códigos y estándares de la industria que garantizarán que las empresas cumplan con sus responsabilidades de proteger a los niños.

A pesar de las afirmaciones de X de que «los niños no son nuestro cliente objetivo», la CEO de X, Linda Yaccarino, mencionó recientemente que la Generación Z es el grupo demográfico de más rápido crecimiento en la plataforma, con 200 millones de visitantes únicos mensuales entre adolescentes y jóvenes adultos en sus 20 años.