La Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB por sus siglas en inglés) está buscando la aprobación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para implementar tecnología que pueda hacer una estimación de la edad a través de un escaneo del rostro y así evitar que los niños se salten los controles parentales. Si el organismo autorregulador de la industria de los videojuegos logra su objetivo, los niños y sus padres pueden tener que acostumbrarse a tomarse selfies para registrarse o arrancar los juegos.

En una reciente solicitud presentada por la ESRB, la firma de identidad digital Yoti y la compañía de medios digitales para jóvenes SuperAwesome, las tres organizaciones solicitaron a la FTC la aprobación para implementar lo que llaman «estimación de edad facial protectora de la privacidad». El sistema propuesto utilizaría tecnología de coincidencia de edad facial similar al reconocimiento facial que estima la edad de una persona en función de patrones en su rostro. Si se aprueba, el sistema no reemplazaría completamente otros métodos de verificación, sino que serviría como «un método de verificación adicional y opcional».

La ESRB enfatizó su compromiso con la privacidad con la herramienta en un comunicado enviado al medio Gizmodo. Un portavoz de la ESRB dijo que la herramienta no almacenaría imágenes faciales después de que se escaneen y que el escáner no se puede emplear para confirmar la identidad de los usuarios. El portavoz agregó que la ESRB no tiene intención de ocupar la estimación de edad facial para evitar que los niños compren juegos con clasificación restrictiva.

Publicidad

Diagrama de reconocimiento facial presentado por las 3 organizaciones.

Los usuarios que interactúan con el sistema de verificación facial deberán enviar una selfie que luego se compara con la base de datos de medidas faciales de Yoti. Los usuarios reciben entonces un resultado —positivo o negativo— basado en la determinación del sistema sobre su edad. Las herramientas propuestas sólo permiten a los usuarios enviar fotos en vivo como una forma de protegerse contra los niños que puedan intentar eludir el control de edad enviando una foto fija de sus padres. Las fotos que no cumplen con el ‘nivel requerido de calidad’ del sistema tampoco son aceptadas. El proceso de comprobación, estima la solicitud, tardaría aproximadamente un segundo (en promedio) en completarse.

Por ahora esta polémica solicitud deberá enfrentar varios obstáculos, y no únicamente esperar un espaldarazo de la FTC. Recordemos que actualmente existe un latente escepticismo por las tecnologías de reconocimiento facial por sus eventuales vulneraciones a los derechos de privacidad y derechos humanos básicos. Además de las falencias técnicas que puede enfrentar al generar falsos positivos o simplemente rechazar personas por no ser reconocidas bajo el entrenamiento de la inteligencia artificial que hace la estimación.