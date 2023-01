Con cada estreno importante -o esperado- por los fanáticos, y que eleva las principales búsquedas en redes sociales y motores de búsqueda, los cibercriminales comienzan a sobarse las manos. Y aprovechan esa tendencia para hacer de las suyas. ¿Y cuál es la carnada en esta oportunidad? El estreno de la serie «The Last of Us».

Siendo una de las series más esperadas y al estar basada en un videojuego exitoso, los criminales están difundiendo estafas sobre el juego en su versión para PC que saldrá (recién) a la venta en marzo.

En otras palabras, para infectar a las víctimas con malware, están ofreciendo descargas del videojuego para PC, si que este aún no haya salido a la venta. Y aún así, sabiendo este dato de antemano, la gente de igual forma cae.

Investigadores de la empresa de seguridad, Kaspersky, encontraron un sitio que ofrece descargar The Last of Us Parte 2 en PC. Los usuarios que no sepan que esta versión del juego aún no está disponible para computadoras descargarán un archivo malicioso en lugar del juego real.

Los expertos de la compañía también descubrieron un sitio de phishing que ofrece un código de activación para el videojuego. Para descargar el archivo con el código, se pide a los usuarios que elijan uno de los ‘regalos’ que recibirán junto con el juego: por ejemplo, una PlayStation 5 nueva o una tarjeta de regalo de Roblox de 100 dólares.

Pantallazos de las Webs maliciosas descubiertas por Kaspersky.

Sin embargo, después se les pide que introduzcan sus credenciales y los datos de su tarjeta bancaria para pagar una comisión. Al dar tu información, los cibercriminales robarán tu dinero y utilizarán sus datos personales en otras estafas.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, completamente básicas, evita enlaces que prometan ver películas o series de televisión anticipadamente. Además, comprueba la autenticidad de los sitios Web, antes de introducir datos personales y utilizar únicamente páginas oficiales y de confianza (en este caso HBO Max) para ver o descargar películas.