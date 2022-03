Netflix comenzó una prueba piloto que cobrará extra a los usuarios que compartan sus cuentas con otras personas que no viven en la misma casa. Idea molestó de sobremanera a los usuarios chilenos, al enterarse que ellos, junto a los peruanos y ticos, serán las tres naciones donde la compañía hará estas pruebas.

Originalmente esta práctica está prohibida. Uno no puede compartir su usuario y contraseña con externos, y está estipulado en los términos y condiciones de uso del servicio, pero nunca ha tenido una amonestación monetaria. Lo único que ha sido penalizado, con la suspensión del perfil, es el uso de una cuenta Netflix en otro país y pagando en otra moneda que no sea donde estés usando el servicio. Algo que pudimos experimentar y contarte en 2019.

Bueno, ¿qué pasará próximamente? Al dinero que pagas normalmente por de tu cuenta Netflix, sea estándar o Premium (que además sube cada cierto tiempo), deberás sumar $2.380 CLP mensuales por cada usuario adicional que desees añadir a la cuenta. Con un máximo de 2 personas extras que estén fuera del domicilio original del dueño(a) del perfil. Sin tomar en cuenta los 5 perfiles de usuarios que ya tienes en tu propia casa.

En el caso de Perú el cobro será de $7,9 PEN y para Costa Rica $2,99 USD, según informó la compañía a través de su blog.

La furia en #ChaoNetflix

Independiente a que Netflix justifique esta medida por ‘causas de seguridad’, esto no hizo calmar las aguas de los usuarios en los países afectados. Y justamente en Chile, durante esta mañana, ha sido tendencia número uno el hashtag #ChaoNetflix, como una invitación a dejar el servicio. Considerando su actual precio que subiría este 2022, además de iniciar este proceso de cobros por no estar en el domicilio registrado.

Algunos usuarios manifestaron sus quejas ya que no podrán usar sus cuentas cuando estén de viaje, esto debido a que se les estará cobrando el mencionado monto extra que no están dispuestos a pagar. Otros indican que este tipo de medidas sólo hará que vuelva a aumentar la piratería. Y otros simplemente no justifican el precio por la calidad del servicio y sus contenidos.

Es importante recordar que hace un año atrás (marzo 2021), una situación similar se registró en Estados Unidos. Algunos usuarios publicaron en redes sociales que estaban recibiendo un mensaje que explícitamente decía que «si no vives con el dueño de esta cuenta, tú necesitas tu propia cuenta para seguir viendo». Quizás algo similar, podríamos comenzar a experimentar en Chile, Perú y Costa Rica, próximamente.

ACTUALIZACIÓN: 14:45 HRS.

Nos pusimos en contacto con la compañía para responder las dudas más repetidas por los usuarios a raíz de este anuncio. Netflix nos contestó y plasmamos sus respuestas en un nuevo artículo, aquí.