Facebook lanza ‘Instagram Lite’ en 170 países que tienen conexiones lentas

Hoy, Facebook anunció una renovada versión ligera de su plataforma social de fotografías. ‘Instagram Lite’ sigue la misma idea de las livianas versiones de Facebook o Messenger que se estrenaron hace años con el mismo propósito. Entregar el servicio en países que tengan baja velocidad de Internet móvil.

Cabe destacar que esta App ya existía con anterioridad, y Facebook la había estado probando en países específicos, como India. Después la bajó de las tiendas de aplicaciones con el objetivo de mejorarla y volver a lanzarla para todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo ahora, comenzando con 170 países de todo el mundo y prometiendo que se sumarán otros.

Por ahora, Instagram Lite estará disponible sólo para celulares con Android, y la App pesa únicamente 2,95 megabytes (MB), en comparación a los más de 90 MB (varía según el dispositivo), que tiene la versión tradicional de Instagram. Además promete que funcionará correctamente desde conexiones 2G.

Instagram Lite.

La compañía no anunció específicamente qué países están dentro de los 170 mencionados, pero es tan simple como entrar a Google Play y buscar por «Instagram Lite». Si no aparece en los resultados de búsqueda es porque tu país no se encuentra habilitado. De igual manera, este es el link directo en la tienda.

Consideren que la experiencia de uso en esta versión es limitadísima a la tradicional. De partida no precarga ningún contenido, por lo mismo cada acción que hagas debe descargar nueva información, haciendo que los tiempos de espera sean mayores. Desde ver cada una de las historias disponibles, hasta entrar al perfil de cualquier persona.