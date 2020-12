Samsung ya vende en Chile al Galaxy M51, un celular con 7000 mAh de batería

Galaxy M51 es el nuevo integrante al portafolio de smartphones -gama media- que Samsung comercializa oficialmente en nuestro país. Este, siendo el último y más potente dispositivo de la serie M, está pensado para los usuarios más exigentes en el uso del dispositivo, y para ello se apoya en su gran batería.

Estará disponible en tres colores: negro, blanco y azul, y además de sus 7000 mAh de batería, el equipo también destaca por su pantalla de 6.7 pulgadas SuperAMOLED Plus Infinity-O y su cámara de cuatro lentes.

En detalle, las cámaras del Galaxy M51, cuentan con un sensor principal de 64MP para capturar de día o noche; un ultra angular de 12MP con un campo de visión de 123°; un lente de 5MP macro para imágenes ‘close-up’ y un lente de 5MP para profundidad. También puedes grabar videos en 4K y en modo Hiperlapso, Slow Mo y Super Steady.

¿Y qué pasa con el procesamiento y almacenamiento? Este celular cuenta con una CPU Qualcomm Snapdragon 730G, una gama media de procesadores orientada al entretenimiento, de ocho núcleos. Además de 6GB de RAM, una GPU Adreno 618 y 128GB de almacenamiento (expandibles con tarjeta).

Galaxy M51 incluye un cargador rápido tipo C de 25W, que recarga el 100% de la batería en menos de dos horas, además de permitir carga inversa. Cuenta también con un cable USB tipo C a Tipo C, para compartir información y estará disponible a $329.990 CLP a través de la tienda oficial de Samsung Chile.