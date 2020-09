Estos son los juegos gratis con Gold para Xbox en septiembre de 2020.

Microsoft anunció los juegos gratis que ‘Games with Gold‘ trae para tu consola Xbox One o Xbox 360 durante septiembre de 2020. Destacando como plato fuerte del mes a «Tom Clancy’s The Division». Además, cabe recordar, que estos juegos estarán disponibles exclusivamente para miembros de Xbox Live Gold.

El listado con los cuatro videojuegos y su tiempo de disponibilidad es el siguiente:

Tom Clancy’s The Division . Desde el 1 al 30 de septiembre en Xbox One

. Desde el 1 al 30 de septiembre en Xbox One The Book of Unwritten Tales 2 . Desde el 16 de septiembre al 15 de octubre en Xbox One

. Desde el 16 de septiembre al 15 de octubre en Xbox One de Blob 2 . Desde el 1 al 15 de septiembre en Xbox One y Xbox 360

. Desde el 1 al 15 de septiembre en Xbox One y Xbox 360 Armed and Dangerous. Desde el 16 al 30 de septiembre en Xbox One y Xbox 360

¿No conoces los juegos? No hay problema. Sobre ‘Tom Clancy’s The Division‘ te contamos que este es juego shooter en línea que combina una personalización tipo RPG con combate de acción táctico. En él podrás desarrollar campañas co-op masivas enfrentándote a otros agentes mientras restauran la esperanza del caos en el que cayó la ciudad de Nueva York.

‘The Book of Unwritten Tales 2‘ es la continuación de la saga de aventuras de apuntar y hacer clic parodia divertidamente algunas de las historias de fantasía más queridas y famosas. Con más de 20 horas de historia, ayuda al peculiar elenco de personajes a cumplir su destino en el complicado mundo de Avantasia.

En ‘de Blob 2′ tienes que emprender una colorida aventura llena de acción. Esto porque los Inkies están de vuelta con un nuevo plan para eliminar el color del mundo y dependerá de Blob detenerlos. Con una funcionalidad de pintura única como la mecánica principal del juego, este juego de plataformas cuenta con 12 nuevos niveles para un jugador, soporte multijugador y batallas épicas contra jefes.

Y cerrando el listado de juegos gratis para este mes, se encuentra ‘Armed and Dangerous’. Este videojuego cuenta con historia ingeniosa que parodia a otros juegos y películas populares a través de 21 niveles llenos de acción, conociendo a los Corazones de León, una banda de rebeldes en una misión imposible para salvar el mundo