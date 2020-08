El videojuego de «Rápidos y Furiosos: Encrucijada» ya está disponible

Bandai Namco Entertainment America Inc. presenta el primer juego ambientado en el ‘universo’ cinematográfico de Rápidos y Furiosos, con «Rápidos y Furiosos: Encrucijada». Este título fue desarrollado en colaboración con Universal Games and Digital Platforms y está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de STEAM.

Este título cuenta con un modo historia que expande lo que se ha visto en las películas, con con Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson retomando sus papeles como Dom Toretto, Letty Ortiz y Roman Pearce. Aunque se unen al elenco Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead), Asia Kate Dillon (Billions, John Wick: Chapter 3 – Parabellum) y Peter Stormare (Fargo, Prison Break).

Cabe destacar que cada acción ocurre en distintas ciudades del mundo, incluyendo Atenas, Barcelona, Marruecos y Nueva Orleans. Estando repleto de artilugios, atracos de alto octanaje y vehículos icónicos como parte de lo que los jugadores podrán disfrutar.

Además incluye un modo modo multijugador 3 vs 3 vs 3 que presenta acción vehicular de tres facciones en una variedad de misiones de alto riesgo.

¿Cuánto cuesta este videojuego? $59,99 USD (referencial), aunque ustedes saben que todos los valores pueden variar según el país.