El 73% de quienes hacen teletrabajo no han recibido orientación en ciberseguridad.

Hay un meme dando vuelta sobre quién logró la ‘transformación digital’ en tu empresa. ¿Fue acaso el CEO o el CTO? Para nada, el mismísimo Coronavirus. Y dentro de lo irónico que hay en esa imagen, sí hay una gran verdad. La mayoría de las compañías no tienen protocolos para el teletrabajo y mucho menos de seguridad.

Hace unos días te contábamos como un estudio realizado por NTT Ltd. declaraba que el el 60% de las empresas no tienen una estrategia para el teletrabajo, hoy te contamos algo aún más grave. Los empleados no están recibiendo capacitación sobre seguridad.

La empresa de seguridad informática, Kaspersky, realizó una encuesta (a 6.000 trabajadores de todo el mundo) y descubrió que tres de cada cuatro (73%) empleados que trabajan desde sus casas, no han recibido ninguna orientación específica o capacitación para concientizarlos en temas de ciberseguridad.

Considerando que las amenazas informáticas específicamente por temas relacionados al teletrabajo, el Coronavirus o las cuarentenas, han tenido un explosivo aumento.

Por ejemplo, uno de cada cuatro (27%) empleados dice haber recibido correos electrónicos de phishing relacionados con COVID-19. Para evitar tales riesgos, es importante que las organizaciones eduquen al personal sobre la ciberseguridad.

La descarga accidental de contenido malicioso de un correo electrónico de este tipo puede provocar que los dispositivos se infecten y que los datos de la empresa se vean comprometidos. Muchos empleados también han aumentado el uso de «Shadow It», tal como como aplicaciones de videoconferencias (70%), mensajería instantánea (60%) o servicios de almacenamiento de archivos (53%).

Las videoconferencias son la herramienta con mayor aumento en el teletrabajo.

Es importante que además de todo lo técnico que pueda implementar una compañía, exista -por lo menos- una educación básica a los empleados sobre ciberseguridad. Enseñándoles sobre lo que pueden o no hacer en línea, además de la administración de cuentas y contraseñas, seguridad del correo electrónico, seguridad de endpoints y la navegación Web.