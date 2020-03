¿Cuánto tiempo dura el virus que causa el Coronavirus en distintas superficies?

El NIAID, CDC, la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton realizaron un estudio que ya está publicado en la revista científica «The New England Journal of Medicine» el cual mide la duración del SARS-CoV-2 en superficies.

Para evaluar la supervivencia del virus que causa al Coronavirus (COVID-19) en las secreciones de la tos y estornudos, los científicos recrearon las gotitas de estas sustancias que expulsa una persona infectada.

Una de las distintas conclusiones del estudio se concentró en la resistencia o supervivencia del COVID-19 en el acero inoxidable, plástico, cartón y cobre. Mientras que se preparan otros estudios para evaluar superficies más difíciles de desinfectar, como la ropa.

¿Cuánto tiempo dura el virus?

En el acero inoxidable y el plástico un porcentaje del SAR-CoV-2 sobrevivió y conservó su capacidad infecciosa hasta por tres días. Siendo los dos materiales analizados los con mayor estabilidad del virus. Le sigue el cartón con un tiempo de supervivencia de 24 horas y el cobre con apenas 4 horas.

Vincent Munster, uno de los autores del estudio, mencionó a BBC Future actualmente están realizando nuevos experimentos para saber el efecto de la temperatura y la humedad en el virus. Esas condiciones también podrían afectar el tiempo que SAR-CoV-2 puede sobrevivir fuera del cuerpo humano.

SARS-CoV-2 tendría una conservación mayor, por ejemplo, en manillas de puerta.

