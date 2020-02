Estas son las características de los nuevos Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra

Simplemente no hubo sorpresas. Samsung presentó en San Francisco a sus nuevos celulares Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Todos ellos, junto al nuevo flexible Galaxy Z Flip, pero de él no hablaremos en este artículo.

Nos concentramos en mostrarte las características técnicas de las nuevas joyitas de la «familia Galaxy S», incluyendo al bestial S20 Ultra, como una tercera alternativa más poderosa, específicamente en sus cámaras.

Galaxy S20 (estándar)

El primero es el equipo base. Galaxy S20 será el ‘menor’ de la serie sin dejar de lado las capacidades en inteligencia artificial y conectividad 5G que todos los de la serie tendrán.

Este celular cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas QUAD HD+ Dynamic AMOLD 2X, con resolución 3200×1440 pixeles, soporte 120Hz y certificación HDR10+. Cabe destacar que Samsung insistió que los tres nuevos celulares tienen pantalla borde a borde total, considerando que la cámara frontal viene en un punch-hole.

Sus cámaras traseras son 3, incluyendo una Ultra Wide (12MP), Wide-Angle (12MP) y Telephoto (64MP). En el caso de la frontal, encontrarás una Dual Pixel de 10MP.

El resto podrás observarlo en la siguiente infografía:

Galaxy S20+ (Plus)

A continuación tenemos al Galaxy S20+ (Plus). A diferencia de la versión estándar vemos una pantalla más grande de 6,7 pulgadas, aunque con las mismas características tecnológicas.

Su tamaño y peso cambian al ser un equipo más grande, midiendo 161,9 x 73,7 x 7,8 mm y pesando 188 gramos. Aunque el look&feel no sólo será distinto, también vendrá en un color negro que no está en la versión base.

Tendrá 4 cámaras traseras. Técnicamente las 3 del Galaxy S20 estándar son las mismas en esta versión. Únicamente se suma una cámara «DeepVision». La frontal también es de 10MP Dual Pixel.

Galaxy S20 Ultra

Y aquí llegamos al más grande de todos. Galaxy S20 Ultra no sólo tiene otro tamaño y peso, vendrá con más hardware y potencia que los otros dos. Comenzando por una pantalla de 6,9 pulgadas y un peso de 222 gramos.

También tendrá cuatro cámaras, pero con otra cantidad de megapixeles en el lente Wide-Angle con 108MP y en el Telephoto con 48MP. Así mismo la cámara frontal será distinta, alcanzando los 40 MP con tecnología PDAF.

S20 Ultra será el único que vendrá en una versión con 16GB de RAM, teniendo -además- la batería más grande de los tres smartphones: 5.000 mAh.

Estas tres máquinas incluirán carga rápida inalámbrica, Android 10 como sistema operativo, 5G en conectividad móvil y Wi-Fi con Bluetooth 5.0 de última generación.

Los sensores propuestos son de huellas dactilares ultrasónico, acelerómetro, barómetro, giroscopio, proximidad, de luz por RGB y otros. Además se incorpora sistemas de autenticación por huellas y reconocimiento facial.

Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra estarán disponibles a partir del 6 de marzo de 2020. En Chile se espera que estén a la venta a fines del mismo mes y con la llegada del flexible, Galaxy Z Flip, en abril.