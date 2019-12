«I Am Jesus Christ»: un videojuego tipo ‘shooter’ donde serás Jesucristo con poderes

No, no es una broma. PlayWay S.A. es la compañía que hará realidad tus sueños de ser Jesucristo en un videojuego. Todo a través de «I Am Jesus Christ», un título que saldrá el próximo año (en una fecha por confirmar) para PC a través de Steam.

El juego promete convertirte en Jesucristo, ‘el hombre más famoso del planeta’, según su descripción. En un estilo tipo shooter, podrás interactuar con distintas personas a lo largo de la vida del mesías, en un ‘altamente realista juego de simulación’, tal como lo resume la propia desarrolladora.

Por supuesto que no todo será recrear el nuevo testamento. Tendrás la posibilidad de orar para obtener superpoderes y realizar milagros -al igual que Jesús- como se indica en la Biblia. Además, podrás derrotar demonios y sanar a la gente, alimentarla, incluyendo la capacidad de resucitarla.

¿No te imaginas tanta acción? Mira el tráiler:

No hay detalles sobre su precio, pero mirando los otros títulos creados y disponibles de PlayWay S.A., los costos globales de sus videojuegos no superan los $12 USD.

Aún así necesitas una máquina con Windows 10 y un procesador Intel Core i3 como requisito mínimo para disfrutar de esta épica aventura eclesiástica.