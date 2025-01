Una nueva filtración ha presentado que el Galaxy S25 Ultra de Samsung, próximo a presentarse en enero de 2025, mantendrá gran parte de las características de cámara de su predecesor, el Galaxy S24 Ultra, salvo por una mejora en la cámara Ultrawide (ultra gran angular). Este cambio busca mejorar aspectos específicos del rendimiento fotográfico, especialmente en condiciones de poca luz y tomas amplias.

¿Qué se especula de las cámaras del S25 Ultra?

El Galaxy S25 Ultra incluirá un sistema de cuatro cámaras, con la mayoría de los sensores heredados del S24 Ultra. La cámara principal seguirá utilizando el sensor ISOCELL HP2 de 200 megapíxeles, con un tamaño óptico de 1/1.3 pulgadas, apertura f/1.7 y píxeles que varían entre 0.6 y 2.4 micrómetros. Este sensor se ha diseñado para ofrecer imágenes de alta resolución y un rendimiento sólido en condiciones de baja iluminación.

En cuanto a los teleobjetivos, el dispositivo contará con un sensor Sony IMX754 de 10 megapíxeles para zoom 3x y un Sony IMX854 de 50 megapíxeles para zoom 5x. Este último tiene una apertura f/3.4 y un tamaño óptico de 1/2.52 pulgadas, lo que permite capturar detalles a distancias más largas sin pérdida significativa de calidad. La cámara frontal será un sensor ISOCELL S5K3LU de 12 megapíxeles con apertura f/2.2.

El mayor cambio —como les mencionamos— se encuentra en la cámara ultra gran angular, que reemplaza el sensor de 12 megapíxeles del S24 Ultra por un ISOCELL S5KJN3 de 50 megapíxeles. Este nuevo sensor tiene un tamaño óptico de 1/1.57 pulgadas y píxeles de 1.0 micrómetro, lo que promete imágenes más detalladas y claras, además de un mejor manejo de la luz en tomas de paisajes y ángulos amplios. También se ha equipado con una lente f/1.9 que capta un 34% más de luz que su predecesora, lo que podría reducir el ruido en condiciones de baja iluminación.

@AssembleDebug es quien filtró esta nueva información.

Aspectos adicionales

Además de las mejoras en la cámara, el Galaxy S25 Ultra utilizará el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, diseñado para ofrecer mayor eficiencia, rendimiento avanzado en juegos y capacidades mejoradas de inteligencia artificial. Sin embargo, se espera que mantenga la batería de 5.000 mAh de su predecesor, lo que ha generado cierto escepticismo entre los usuarios.

Se rumorea que Samsung podría introducir un diseño de telefoto conocido como ALoP (All Lenses on Prism), aunque no está claro si esta tecnología estará disponible en el S25 Ultra o sólo en otros modelos de la serie. En cuanto al diseño general del dispositivo, se espera que incorpore una pantalla de 6,9 pulgadas con bordes más redondeados.