CBS Studios anunció que la futura serie de televisión animación basada en el videojuego «Among Us» contará con un elenco estelar que prestará sus voces a los personajes. Entre los actores se encuentran Ashley Johnson, conocida por su trabajo en «Critical Role», Yvette Nicole Brown de «Community», Randall Park de «Always Be My Maybe» y Elijah Wood de «The Lord of the Rings». Johnson interpretará al tripulante Morado, Brown a Naranja, Park a Rojo y Wood a Verde.

La serie mantiene la premisa central del juego: un equipo de tripulantes en una nave espacial que realiza tareas mientras un impostor los elimina uno a uno. Rojo sirve como el capitán del Skeld, Morado es el jefe de seguridad con problemas de confianza, Naranja es el representante corporativo sin espina dorsal de recursos humanos y Verde es simplemente un pasante no remunerado, feliz de estar presente.

Esta producción se encuentra actualmente en desarrollo y aún no ha sido asignado a ninguna cadena televisiva o plataforma de streaming. La adaptación de videojuegos a la pantalla chica y al cine es una tendencia creciente, y «Among Us» se une a la lista con una mezcla intrigante de misterio y humor.

Detalles de la producción de Among Us en la TV

CBS Studios y su división de animación, Eye Animation Productions, comenzaron el desarrollo de la serie en el verano estadounidense de 2023, con Titmouse, conocido por «Big Mouth» y «Star Trek: Lower Decks», a cargo de la animación. Innersloth, el desarrollador del juego, y CBS Studios lanzaron una imagen teaser del programa a finales de enero.

Owen Dennis, conocido por «Infinity Train» y con un acuerdo general con CBS Studios, creó la serie de «Among Us» y la produce ejecutivamente junto con Forest Willard, Marcus Bromander y Carl Neisser de Innersloth, y Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio y Ben Kalina de Titmouse.