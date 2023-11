Chile, una nación que ha experimentado un fuerte crecimiento del interés hacia la industria de los videojuegos en los últimos años, se encuentra en una encrucijada tecnológica y cultural. Con la irrupción de nuevas tecnologías y tendencias globales, el panorama de los videojuegos en el país está destinado a transformarse. Pero, ¿cuál es el futuro de este sector en Chile? A continuación, exploramos algunas de las tendencias y desafíos que enfrenta la industria.

Publicidad

La revolución del streaming en los videojuegos

Los expertos reunidos en la CES 2023 afirmaron que la oferta que puede llegar a ofrecer un sistema como el de la nube podría «conectar los universos» del cine y la televisión con el de los videojuegos de una forma más orgánica y sencilla que lo que puede proveer una consola común. Esta fusión de medios promete cambiar la forma en que consumimos y experimentamos los videojuegos en chile, llevándonos a una nueva manera de entretenimiento digital.

Casinos y tragamonedas, una fusión con el mundo gamer

No podemos hablar del entretenimiento digital sin mencionar a las plataformas de los casinos en línea. La tecnología que hace posible que un chileno pueda ganar dinero jugando tragamonedas ha evolucionado, puesto que ahora pueden incorporan mejores gráficos, narrativas envolventes y mecánicas de juego que a menudo se asemejan a las de los videojuegos tradicionales. Esta fusión entre el mundo gamer y el universo del casino online ya está abriendo nuevas oportunidades para la industria del entretenimiento en Chile.

El metaverso: una nueva dimensión para los gamers

Seguro que ya has oído hablar muchas veces sobre el metaverso, esa realidad paralela que se presenta como parte del futuro de los videojuegos. Según datos de HyperX, el 10,5% de los gamers en América Latina ya ha incursionado en el metaverso. Esta nueva dimensión virtual promete ofrecer experiencias personalizadas, donde los jugadores no solo interactúan con el juego, sino que también pueden socializar, trabajar y crear en un entorno digital compartido.

Publicidad

¿Son los eSports la profesión del futuro para los jóvenes chilenos?

Los videojuegos ya no son solo una forma de entretenimiento. En Chile, como en muchas partes del mundo, los eSports se están consolidando como una profesión legítima. Las últimas innovaciones relacionadas con la industria gamer están abriendo puertas al mundo laboral para miles de jóvenes. Y es que no es de extrañar que la demanda de profesionales capacitados en el ámbito de los videojuegos haya llevado a la creación de programas académicos especializados en universidades y centros de formación técnica en Chile. Estos programas no solo se centran en la programación y el diseño de videojuegos, sino también en áreas como la narrativa, el arte y la música. La formación académica en este sector es esencial para garantizar que Chile continúe siendo competitivo en el mercado global.

Inclusión y diversidad en el mundo gamer

En este sentido, el mundo de los videojuegos en Chile ha comenzado a reconocer la importancia de la inclusión y la diversidad. Cada vez más, se están desarrollando juegos que reflejan la rica mezcla cultural del país y que abordan temas relevantes para la sociedad chilena. Además, se están realizando esfuerzos para garantizar que todos, independientemente de su género, origen étnico o capacidad, tengan acceso y puedan disfrutar de los videojuegos.