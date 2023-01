Los videojuegos comienzan a apoderarse de los automóviles cada día más. Y esto se ve reflejado en el anuncio de hoy hecho por NVIDIA. La compañía llevará su servicio de juegos en la nube, GeForce NOW, a los vehículos de los fabricantes BYD, Hyundai, Kia, Genesis y Polestar.

La incorporación de GeForce NOW en automóviles no solo permitirá tener videojuegos dentro del vehículo, la compañía también promete un conjunto de productos y servicios que mejoran la experiencia en la cabina. Todo potenciado gracias a los avances en la tecnología de conectividad móvil que permite disfrutar de títulos en la nube en lugares y dispositivos que no estábamos acostumbrados.

La nueva oferta de GeForce NOW puede verse reflejada en los monitores principales y/o delanteros de estos vehículos, y también en eventuales monitores traseros para los pasajeros que van en la parte posterior del automóvil.

El gran desafío será tener una transmisión fluida de los videojuegos dentro del automóvil, especialmente cuando estén andando y no estacionados. Para ello, NVIDIA garantiza que utilizará tecnología de transmisión en el cloud de baja latencia impulsada por los servidores propios de GeForce. Esto permitiría jugar más de 1000 títulos, incluyendo a algunos como: «A Plague Tale: Requiem», «The Witcher 3: Wild Hunt» y «Cyberpunk 2077».

Próximamente Hyundai Motor Group incluirá de forma estándar los sistemas de infoentretenimiento de NVIDIA DRIVE para toda su línea de Hyundai, Kia y Genesis, e incluirá GeForce NOW en modelos de vehículos seleccionados.

Por su parte, BYD, está desarrollando sus ‘Neighborhood Electric Vehicle’ (NEV) en la plataforma NVIDIA DRIVE y también está trabajando con NVIDIA para llevar la experiencia de juego en la nube en el vehículo de GeForce NOW al mercado automotriz internacional. Y finalmente, Polestar, también cuenta con la computación centralizada NVIDIA DRIVE, e incorporará el servicio de juegos cloud a sus vehículos eléctricos.