TikTok comienza a posicionarse como una de las marcas más valiosas.

Un verdadero estallido de aceptación ha tenido la aplicación móvil china TikTok desde el inicio de la pandemia. Su popularidad que originalmente estuvo ligada a los más jóvenes, comenzó a ser más transversal en edades y de ahí pasó a apoderarse de nuevos mercados fuera de Asia.

Esto ha significado que su valoración creció y recientemente entró en el ranking BrandZ 2020 Top 100 de las marcas más valiosas a nivel global en el puesto 79 con un valor de $16.878 millones de dólares.

El ranking, publicado por WPP y Kantar, también registró que la plataforma ingresó en su listado de las 10 principales marcas de medios y entretenimiento, una categoría con un valor total de US $542.633 millones.

Posición 2020 Nombre de la marca Valor de la marca 2020 ($MN) Alteración valor de marca 1 Tencent 150.978 15% 2 Facebook 147.190 -7% 3 Disney 48.802 -14% 4 Netflix 45.889 34% 5 Instagram 41.501 47% 6 YouTube 33.976 15% 7 LinkedIn 29.936 31% 8 Xbox 19,632 18% 9 TikTok 16.878 N/A 10 ESPN 7.851 N/A BrandZ Top 10 2020 de las Marcas Más Valiosas en Medios y Entretenimiento

El camino de las líderes

Propiedad de la compañía de tecnología china «ByteDance», TikTok se transformó en la aplicación más descargada (excluyendo gaming) durante los primeros meses de 2020 (más de 1.500 millones de downloads a través de App Store y Google Play) y actualmente cuenta con más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Continuando en la categoría de medios y entretenimiento, Instagram tuvo el mayor crecimiento en valor de marca, con un 47% (US $41.501 millones), por delante de Netflix (+34%, US $45.889). Además, Instagram también fue una de las marcas que más subió en el Top 100 de BrandZ, ganando 15 lugares para ubicarse 29°, quedando por delante de LinkedIn (+ 31%, US$ 29.936 millones, 43°) y Xbox (+ 18%, US$ 19.632, 65°).

La marca líder de medios y entretenimiento, la empresa china de servicios de internet Tencent (+15%, US$ 150.978 millones), ocupa el séptimo puesto en el Top 100 mundial, mientras que Facebook (US$ 147.190 millones, 8°) es la segunda marca más valiosa en la categoría.