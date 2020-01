Pasó Navidad y una de cada diez personas admite no saber usar su regalo tecnológico.

A sólo días de pasar una nueva festividad navideña, algunos recibieron regalos de sus seres queridos. Y que en ocasiones terminan siendo con cierta inclinación tecnológica, como celulares, tabletas u otro dispositivo electrónico.

La parte fea no es el regalo en sí o la Navidad, si no que muchos gastan bastante plata para un presente que no termina siendo aprovechado por sus receptores. Especialmente aquellos que no son nativos digitales y por ende no saben cómo operar estos aparatos.

Así lo busca desglosar Kaspersky con un estudio que mostró como muchos padres, o miembros mayores de la familia, quedan frustrados por no saber ocupar o sacar el máximo provecho a sus dispositivos.

Sin saber cómo usar el regalo

Según el estudio de esta empresa de seguridad informática, uno de cada 10 (12%) padres que admite ser principiante en materia de tecnología, dice que le ha llevado más de un mes instalar un regalo relacionado con la tecnología.

El informe también muestra que sin la ayuda de amigos o familiares más jóvenes, los padres tienen problemas para aprovechar al máximo la tecnología y los aparatos tecnológicos.

Estas conclusiones están bien respaldadas, ya que el 49% de los padres encuestados con hijos mayores de 16 años se clasifica como novato tecnológico. Más de un tercio (35%) de estos padres admite tener dificultades a diario con situaciones tecnológicas sin la ayuda de sus hijos.

Para los millennials, la situación tampoco es sencilla: 64% de los jóvenes encuestados menciona que ha ayudado a personas mayores con soporte técnico, pero 55% de ellos comenta que se ha sentido obligado a ofrecer dicha ayuda. Incluso, 25% admite que evade a sus familiares, cuando sabe que necesitan apoyo para resolver un problema con sus dispositivos.