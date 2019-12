¿Cuál es el origen de «ACAB» y por qué se ‘celebra’ en redes sociales cada 13 de diciembre?

Con la explosión social en Chile, y en otro lugares de la región sudamericana, se comenzaron a ver en gran parte de la ciudades las frases «ACAB» y «1312». Y si bien ambas expresiones significan lo mismo y son bastante antiguas, nunca se habían percibido con tanta visibilidad en las calles.

Pero, ¿qué significa «ACAB»? Es la sigla de «All Cops Are Bastards». O en español: «Todos los policías son bastardos». Frase que tiene sus orígenes los habría tenido en la década de 1920, cuando originalmente formaba parte de la jerga de delincuentes.

Aunque el primer registro con pruebas de observar estas siglas, fue en 1977. En ese momento un corresponsal de un periódico británico pasó la noche en una prisión de Newcastle y fue ahí que observó «ACAB» pintado en las paredes y tatuado en los dedos y cabezas de los prisioneros.

Ya en la década de los 80s surge el éxito del Oi!, un género musical derivado del punk y popularizado sobre todo por los skinhead. En 1982, una banda llamada «4 Skins» lanzó un álbum llamado «The Good, The Bad and The 4 Skins» que incluía fotografías de policías como los malos y tenía una canción llamada «A.C.A.B.»

Desde entonces el término se volvió más popular y terminó siendo adoptado no sólo por skinheads, también por otros estilos musicales, las cruzadas anarquistas e incluso por los fanáticos del fútbol ingleses que causan desmanes. Más conocidos como ‘Hooligans‘.

Obviando sus orígenes, la sigla terminó siendo tan popular hoy representa unos de los principales símbolos de rechazo contra la autoridad y su violencia. Y ha sido tan adoptada que incluso las encuentras en ropa o stickers.

ACAB = 1312

¿Y qué hay con «1312»? Esta secuencia numérica es otra forma de decir «All Cops Are Bastards». ¿Por qué? Ya que 1312 es la representación numérica de ACAB, si enumeramos cada letra del abecedario. Entonces la A es 1, la C es 3 y la B es 2.

A raíz de lo mismo -desde hace unos años- se realiza la ‘celebración’ del «Día ACAB», principalmente en redes sociales. Y decimos principalmente porque en un círculo más underground se realizan eventos musicales o artísticos en relación a este contexto.

Específicamente en redes sociales el «ACAB (1312) Day» se utilizan distintos hashtags para evidenciar a través de fotografías o videos el accionar policial. De forma burlesca o buscando mostrar y condenar la violencia policial.