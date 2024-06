The Wall Street Journal realizó y publicó una investigación sobre las conductas sexuales de Elon Musk dentro de su empresa SpaceX, presentando varias acusaciones de comportamiento inapropiado con empleadas mujeres. Incluyendo llamadas nocturnas por sexo y la firma de contratos de silencio.

Elon Musk mantuvo relaciones sexuales con una pasante de SpaceX que luego fue contratada en su equipo ejecutivo, según informó el reportaje. Musk también tuvo una relación íntima con una segunda empleada y presuntamente le pidió a una tercera mujer que tuviera sus hijos. Cuando esta última se negó, Musk le negó un aumento y se quejó de su desempeño.

En un caso, el billonario buscó una relación con una pasante y posteriormente la contactó para un trabajo a tiempo completo en SpaceX como solucionadora de problemas. La mujer se convirtió en miembro del grupo ejecutivo de Musk, algo que los ex empleados consideraron inusual para alguien tan joven a pesar de su talento como ingeniera. Ella afirmó que no quería formar parte del artículo y dijo en una declaración jurada que ella y Musk seguían siendo amigos.

Otra mujer mencionó que fue acusada por la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, de tener una aventura con su esposo. La mujer reportó el incidente a recursos humanos, lo cual supuestamente llegó a oídos de Shotwell, quien exigió que la mujer fuera retirada de la oficina del director ejecutivo. Musk posteriormente tuvo una relación sexual con la misma mujer, quien desde entonces ha dejado la empresa.

Los límites de Elon Musk y sus empresas

El WSJ basó su reporte en mensajes de texto, correos electrónicos, documentos y entrevistas con más de 48 personas, incluyendo ex empleados, personas familiarizadas con las interacciones de Musk con subordinadas femeninas y amigos y familiares de las mujeres. Elon Musk no respondió a la solicitud de comentarios del WSJ. Shotwell, por su parte, dijo que las inexactitudes, tergiversaciones y revisiones históricas en el artículo crean una narrativa completamente engañosa. «Continúo asombrada por lo que este extraordinario grupo de personas está logrando cada día, incluso en medio de todas las fuerzas que actúan en nuestra contra, y Elon es uno de los mejores seres humanos que conozco», comentó.

Este no es el primer reporte sobre comportamiento inapropiado en SpaceX. A finales de 2021, ex empleados describieron una cultura de acoso sexual en la empresa, incluyendo avances no deseados, comentarios lascivos y contacto físico. El año pasado, Elon Musk fue acusado de conducta sexual inapropiada por una asistente de vuelo de SpaceX y, a principios de 2024, una demanda contra SpaceX alegó repetidos casos de discriminación de género y fallos en las salvaguardias básicas.