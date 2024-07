Reddit ha comenzado a bloquear motores de búsqueda y bots de inteligencia artificial, excepto aquellos que pagan, como parte de su estrategia para proteger su contenido y generar nuevas fuentes de ingresos. Actualmente, Google es el único motor de búsqueda que muestra resultados recientes de Reddit, gracias a un acuerdo de 60 millones de dólares que permite a Google entrenar sus modelos de IA con contenido de la plataforma.

Otros motores de búsqueda como Bing, DuckDuckGo y Mojeek ya se ven afectados, sin poder mostrar resultados recientes o completos de la plataforma social. Esto porque Reddit actualizó su archivo robots.txt para bloquear a los bots que no tienen acuerdos con la plataforma, con el fin de evitar el uso no autorizado de su contenido, especialmente para entrenar IA.

Reddit en los motores de búsqueda

Bing y DuckDuckGo han experimentado una baja importante en su capacidad de mostrar resultados recientes de Reddit. Bing —simplemente— no muestra ningún resultado de la Web de la última semana, mientras que DuckDuckGo ha reducido la información mostrada, señalando que el sitio no permite mostrar descripciones. Mojeek y Qwant también han sido afectados, con datos limitados o no actualizados de la Web.

Por otro lado, el acuerdo con Google, permite a su araña acceder al contenido de Reddit explícitamente para entrenar sus modelos de IA y mejorar la visibilidad de los resultados de Reddit en las búsquedas. Un trato exclusivo que definitivamente deja a otros motores de búsqueda en desventaja, ya que no pueden mostrar resultados de manera adecuada. Además de ser vista como una estrategia que podría llevar a una Internet más fragmentada, donde los datos se vuelven menos accesibles a través de motores de búsqueda alternativos.