La segunda temporada de «The Last of Us», la serie de HBO basada en el popular videojuego, constará de sólo siete capítulos. Esta información fue confirmada por los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann en entrevistas. A pesar de la reducción en el número de episodios en comparación con la primera temporada, Mazin y Druckmann aseguraron que esto no se debe a una menor cantidad de contenido, sino a la necesidad de contar una historia más compleja y extensa.

Mazin explicó que la historia de la segunda parte del videojuego tiene más material del que tenía la primera parte, lo que hizo necesario dividirla en varias temporadas. La decisión de hacer una segunda temporada más corta surgió de encontrar un punto de ruptura natural en la narrativa después de siete episodios.

El porvenir para The Last of Us

Los showrunners también adelantaron que la tercera temporada de «The Last of Us» será significativamente más amplia, tanto en términos de duración como de alcance. Además, dejaron entrever la posibilidad de una cuarta temporada para poder cubrir todo el contenido de la segunda parte del videojuego. Esta expansión de la serie dependerá del éxito continuo y la recepción de la audiencia.

En cuanto a la producción, la filmación de la segunda temporada comenzó en febrero de 2024, y se espera que los nuevos capítulos se estrenen en 2025. Se ha confirmado que Pedro Pascal y Bella Ramsey regresarán en sus roles de Joel y Ellie, respectivamente. También se ha anunciado la inclusión de nuevos personajes del videojuego, como Dina, quien será interpretada por Isabela Merced.

Neil Druckmann destacó que la segunda temporada explorará el «lado oscuro» del amor incondicional, con temas de justicia y venganza. Por su parte, Pedro Pascal expresó su emoción por regresar a trabajar en la serie y mencionó que el equipo está trabajando aún más duro que en la primera temporada.

Isabela Merced, quien se une al elenco como Dina, comentó sobre la química que tiene con Bella Ramsey en pantalla, afirmando que podría ser una historia icónica en la televisión.