El 29 de octubre de 2021, Mark Zuckerberg anunció que Facebook pasaría a llamarse Meta. A partir de ese momento, el término ‘metaverso’ se convirtió en una de las palabras de moda en la industria tecnológica. Al parecer, todas las grandes empresas tecnológicas están trabajando en proyectos metaversos. No obstante, algunos críticos se muestran escépticos respecto a la posibilidad de que la visión de un metaverso pueda hacerse realidad.

Sin embargo, e independiente si algunos son más desconfiados, en el mundo de las finanzas no lo son. La semana pasada, Epic Games, el creador de Fortnite, recibió 2.000 millones de dólares de financiación para trabajar en un proyecto metaverso. Este fue financiado por Sony en más de un 50%, por lo que hay grandes jugadores que están apostando por este plan.

Como era de esperar, la empresa Epic Games fue la encargada de crear un juego del metaverso apto para toda la familia. De hecho, esto plantea un punto que a veces se malinterpreta, ya que no se trata de un metaverso, sino de múltiples. La idea es que un metaverso atraiga a diferentes grupos demográficos e industrias.

Habrá diferentes metaversos

Se podría ver, por ejemplo, metaversos de temática adulta con entretenimientos como los juegos de casino. Parece que algunos de los desarrolladores del sector de los casinos online ya están trabajando en juegos de casino de realidad virtual, así que el siguiente paso podría ser el metaverso.

Hay que señalar que algunas empresas ven este concepto de forma muy diferente a otras. Epic Games y Meta (Facebook), por ejemplo, ven el metaverso como una extensión de los juegos en línea. Microsoft se centra menos en el entretenimiento y más en el trabajo. La primera apuesta real de Microsoft por esta tecnología fue para su plataforma de comunicación Teams. En cambio, Apple tiene una idea totalmente diferente: su objetivo, al menos inicialmente, serán las gafas de realidad aumentada.

Epic y Sony no han dado detalles

Epic Games no ha entregado muchos detalles sobre su nuevo proyecto de metaverso. Y no es habitual que una inversión tan grande se mantenga en secreto. No obstante, lo único que dicen ambas compañías es que pretenden «construir el metaverso y crear un espacio social en el que la gente pueda relacionarse con sus amigos». ¿Te has dado cuenta? Sony y Epic volvieron a hablar de ‘el metaverso’, en singular. Resulta confuso que hablen de un único metaverso cuando muchos ya dan por hecho que habrá muchos.

Concierto virtual de música por Wave.

Sin embargo, no hay que entusiasmarse demasiado con la pronta llegada de este metaverso. Epic ha dejado claro de que se trata de un proyecto a largo plazo. A pesar que Meta’s Horizon Worlds está en fase de pruebas, no esperamos que sea un mundo digital totalmente desarrollado cuando se lance al público. Cabe destacar, por supuesto, que algunos creen que las ‘experiencias metaversas’ ya están aquí, con ejemplos como Decentraland.

Es posible que tengamos que esperar mucho tiempo para ver lo que Epic está planeando, pero la enorme cantidad de dinero invertida nos asegura que va a ser ambiciosa. ¿Tan ambiciosa como con Fortnite? A saber. Lo que sí esperamos es que pronto podamos hacernos una idea del alcance del proyecto.