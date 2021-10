El mundo gamer está tomando cada vez más relevancia y eso se ve reflejado en la cantidad de accesorios y elementos específicos que marcas reconocidas incluyeron en su stock de productos. Los audífonos gamer acompañan esta tendencia y los usuarios tienen frente a ellos una variedad inagotable de auriculares que se diferencian entre sí por características técnicas, de estilo y de comodidad.

Al momento de comprar tus audífonos gamer es importante que te pruebes el modelo que te es más cómodo, que la vincha se ajuste a tu cabeza y no se caiga, que tus oídos estén protegidos y no te generen molestias. Este último punto descarta automáticamente a los auriculares in ear dado que no están diseñados para generar un sonido envolvente y luego de unas horas pueden generar molestias en los oídos.

No te dejes llevar por los colores

Los diseños sin duda son lo primero que nos llama la atención, que sean de colores estridentes y más si tienen a tus personajes favoritos. Sin embargo, lo más importante de los audífonos gamer es que cumplan su principal función: generar un sonido envolvente que convierta tu experiencia de juego lo más realista posible.

Buenos micrófonos y cancelación del ruido

La utilidad que le da el gamer a los auriculares es muy distinta a los usuarios que lo utilizan para escuchar música o ver una película. Por ejemplo, con música podemos estar realizando otras actividades como deportes o algo de culinaria, pero siempre permaneciendo en un ambiente relajado. Los gamers, en cambio, suelen estar bajo un nivel de presión alto y con un considerable nivel de estrés por lo que necesitan claridad, tanto en los sonidos del juego para generar ambiente como en las conversaciones que tienen con el resto de los players.

Hay auriculares que tienen la opción de cancelación activa del ruido que es tomado por el micrófono lo que mejora notablemente las conversaciones, dado que quita el sonido residual y que puede generar interferencias en la comunicación. Además, es importante que la estructura del producto sea de material resistente dado que suelen sufrir caídas o golpes que si el material no es de buena calidad no resistiría.

Comodidad de la mano de la diadema

La diadema lo es todo al momento de encontrar comodidad en tu auricular, consiste en una banda de sujeción personalizable que no genere molestias en tu cabeza. Si eres de los que juegan durante muchas horas, es importante que no tengas otra preocupación más que la partida. Porque con dolor es difícil concentrarse.

Puedes contar con el mejor auricular del mercado, pero si la colocación no es la óptima el aislamiento no se genera lo que repercute en la experiencia, más aún si son juegos con pistas de audio direccionales. La almohadilla también es importante al momento de evaluar un auricular, si esta no cubre la totalidad de tus orejas deberás optar por unos más grandes o almohadillas de repuesto con mayor circunferencia.

¿Inalámbricos o con cable?

Si bien los auriculares inalámbricos suelen ser considerados los más novedosos y tecnológicos, hay que tener en cuenta que el cable es más confiable al momento de la percepción sonora.

Los audífonos ya sean Bluetooth o 2.4 GHz para funcionar consumen ancho de banda al estar en contacto con el receptor, lo que en ocasiones genera ruido. Además, es necesario recordar cargarlos antes de jugar dado que son a batería.

Si estás buscando auriculares por una mejor calidad de sonido, los de cable son la opción más confiable. Eso sí, es importante que cuides el cable dado que su mal uso puede generar roturas lo que provoca interferencias en los sonidos.

¿Ya estás listo para elegir tu auricular ideal? Recuerda tener presente los detalles claves: calidad de sonido, comodidad y buen micrófono.