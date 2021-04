Juegos de casino dentro de grandes títulos de videojuegos

Para quien no está del todo ilustrado en el mundo de los videojuegos, es probable que no comprenda cómo es posible que, dentro de ellos, sea posible jugar a otra cosa que no sea el título principal. Y es que, de alguna manera, sería como ver una película dentro de un serie. Sin embargo, si alguna vez has disfrutado de un videojuego, realmente te parecerá una parte central de la experiencia.

Existen miles de minijuegos dentro de tus títulos preferidos, algunos son muy específicos o claves para el desarrollo de la historia, como darle respiración boca a boca a alguien en «Final Fantasy VII» o el «Gwent de The Witcher 3: Wild Hunt», pero hay otros que se repiten.

A continuación, vamos a hablar sobre los juegos de casino que están dentro de los videojuegos.

Videojuegos con minijuegos de casino

El mercado de los videojuegos ha explotado en la última década hasta convertirse en uno de los más grandes en el mundo, por lo tanto, es normal que existan algunos títulos que superen al resto en cuanto a su popularidad.

Hemos querido ofrecerte una lista de 6 videojuegos famosos que tienen minijuegos de casino. ¿Conoces alguno de ellos?:

Fallout New Vegas

Grand Theft Auto: San Andreas

Pokémon

Watchdogs

Red Dead Redemption

The Sims 3

Existen muchos otros, por supuesto. Por ejemplo, «Ni no Kuni» tiene todo un casino en una de sus áreas, mientras que «Final Fantasy IX» tiene un minijuego de Blackjack escondido después de los créditos finales.

Póker en «Red Dead Redemption 2».

Y estamos dejando por fuera a todos los minijuegos de azar originales de un videojuego para centrarnos en los clásicos que tú podrías jugar en un casino ahora mismo.

¿Siguen las mismas reglas?

Una ventaja de estos minijuegos es que siguen las mismas reglas de los juegos de casino de toda la vida. Es decir, si sabes cómo se juega al Blackjack o la ruleta, no tendrás que preocuparte por repasar las normas otra vez.

A pesar de que existen muchos sitios en donde puedes practicar una estrategia para los casinos, como es el caso de casinoonlineenchile.cl, una buena forma de aprender es a través de estos minijuegos.

Solo ten en cuenta que estos minijuegos suelen tener un ‘Random Number Generator’ (RNG) más al favor del jugador, así este no tendrá que esperar tanto para conseguir una ganancia dentro del videojuego.

Interesantes para el jugador

Estos minijuegos de casino no solo sirven para divertirse, sino que ofrecen premios dentro del videojuego como tal. Desde algunas de las mejores armas disponibles, hasta disfraces únicos.

Por parte de los desarrolladores, es una apuesta para intentar que los jugadores disfruten de algunas horas adicionales de contenido, aunque en la mayoría de los casos sea opcional. Considerando que cada vez hay más videojuegos en el mercado, no será de extrañar si estos minijuegos de casino sigan apareciendo, aunque lo importante es que sean divertidos y sencillos de entender.