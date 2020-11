Descubre por qué estos son algunos de los grupos musicales más influyentes de los últimos años

A lo largo de la historia de la música han habido muchas voces prodigiosas que han tratado de buscar su sitio en el panorama musical. No obstante los más afortunados han conseguido estar en el lugar y en el momento indicado para saltar a la fama además de su constancia para mantenerse en lo más alto durante años.

No obstante, seguro que conoces las bandas musicales más recordadas de los últimos tiempos, las cuales aún son escuchadas por los más clásicos -o nostálgicos- en aplicaciones como YouTube, Spotify u otras similares.

Hoy en día hay todo tipo de género musical. Hay personas que recurren a la música para concentrarse y así desempeñar su trabajo, como los jugadores profesionales de títulos de estrategia. Y otros que ocupan la música para motivarse, como los emprendedores, o incluso para hacer deporte.

La música siempre nos acompaña donde vayamos gracias a los avances tecnológicos que nos permiten acceder a cualquier canción, en cualquier lugar y momento. Pues existen temas que, a pesar de que tienen varias décadas, son infinitamente conocidas y -además- son imborrables con el paso del tiempo.

Quién no recuerda a The Beatles. Hasta los más jóvenes que no coincidieron con sus años de mayor esplendor conocen canciones como «Let It Be» o «Yellow Submarine», entre otras. Se han ‘versionado’ de muchas formas diferentes por artistas de todo tipo y, por tanto, su esencia no ha muerto todavía.

Por otra parte, una de las canciones más conocidas en todo el planeta es «Bohemian Rhapsody». Una obra maestra de la banda Queen en la que Freddy Mercury combinó varios estilos de música en más de seis minutos de canción. Una duración muy poco frecuente que consiguió colarse en todas las emisoras de radio del momento a pesar de las críticas previas que recibió.

Video musical de Bohemian Rhapsody.

Sin embargo, el grupo sueco Abba logró colarse en las listas de éxitos de muchos países de todo el mudo en la década de los setenta. Este grupo pop ganó el concurso televisivo de Eurovisión y, desde entonces, su éxito creció destacablemente. Su canción más popular es «Mamma mía!», y se han hecho varios musicales y películas con sus canciones.

Una década después, en los ochenta y en España, empezó a brillar Mecano. Su música logró recorrer todo el país e incluso llegaron a tener éxitos internacionales que, al día de hoy, aún siguen sonando en muchas fiestas y eventos.

«Viva la vida» es el lema ya más destacado de Chris Martin y los suyos. Coldplay es ya una banda de éxito desde la década de los noventa y aún siguen al pie del cañón. Con decenas de melodías y colaboraciones que se cuelan en la mente de cualquiera. Muchos se preguntan qué estilo de música produce esta banda y, aunque las respuestas son dispares, se suele considerar un rock alternativo. A día de hoy, es una de las bandas más importantes en todo el mundo.

Sin embargo, hace diez años de la creación de una de las ‘boybands’ más jóvenes del momento. En 2010 se creó en el talent show británico de X Factor la banda One Direction. Esta es compuesta por cinco jóvenes británicos, Liam, Zayn, Harry, Niall y Louis consiguió ser número 1 en ventas en todo el mundo. Además de varios discos de oro y giras mundiales en estadios con entradas agotadas desde el primer día.

Tras cuatro discos, Zayn abandonó la banda para iniciar su carrera en solitario y con el quinto disco, la banda se deshizo en 2016 para iniciar sus carreras musicales en solitario. Actualmente se encuentran entre los más escuchados especialmente por los fans de One Direction que, en pleno 2020, aún siguen disfrutando de sus canciones iniciales ya que estas siguen subiendo sus visitas de forma destacable.

Aún así, han sido muchas las que nos han dejado canciones para el recuerdo como The Rolling Stones, Take that, The Backstreet Boys, Little Mix y otras más que marcan cada día el ritmo de nuestras vidas.

¿Y qué nos esperará el futuro? ¿Será el K-pop liderado por BTS la nueva generación de bandas que influenciarán los gustos musicales al rededor del mundo?