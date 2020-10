PlayStation 5 saldrá a la venta en España el 12 de noviembre

El evento de Sony del pasado miércoles 16, dio el precio y la fecha de lanzamiento para la próxima PlayStation 5 más allá del vago marco temporal de ‘vacaciones 2020’ que la compañía usó previamente al describir el arribo de su próxima consola. Además -inicialmente- dijo que los pedidos anticipados comenzarían el jueves antes de que los minoristas decidieran adelantarse un día.

Microsoft se adelantó a Sony, anunciando su rival Xbox Series X y Series S a principios de este mes. Las Series X y S de Xbox llegarán el 10 de noviembre por 500 y 300 euros respectivamente. Mientras que Sony dijo que la PS5 sin disco tendrá los mismos chips y el mismo rendimiento que la consola equipada con Blu-ray. La Xbox Series S de Microsoft está diseñada como un hermano menos poderoso que la Series X.

Además del precio de la consola y la fecha de lanzamiento, la compañía japonesa también detalló el precio de los accesorios, costando 70 euros un mando inalámbrico DualSense y 100 euros por sus auriculares inalámbricos. El precio de un videojuego de lanzamiento para la PS5 oscilará entre 50 y 70 euros, dependiendo del título.

Nuevos lanzamientos de juegos

El precio pone fin a una larga serie de anuncios de Sony y Microsoft, durante los cuales las empresas han ido dejando información sobre sus consolas competidoras a lo largo del año. Ambas compañías eligieron este enfoque -en parte- para destacar las nuevas tecnologías en sus respectivos dispositivos, prometiendo tiempos de carga más rápidos, entornos más detallados y un audio más inmersivo.

A medida que hablaban de los equipos, también mostraron sus diferentes enfoques de cómo ven el futuro de los juegos. Sony ha seguido el camino tradicional, debatiendo que sus nuevos juegos estarán especialmente adaptados al nuevo hardware y animando a los jugadores a comprar el nuevo dispositivo para obtener estas nuevas experiencias. Microsoft, mientras tanto, se centró en la compatibilidad, prometiendo que muchos de sus juegos se jugarían en sus nuevos dispositivos Xbox y también en los más antiguos.

La noticia de los precios es lo último en un verano muy ocupado para Sony. En su evento virtual de junio, la compañía mostró los nuevos diseños blancos y azules de sus consolas, además de dar un primer vistazo a una gran cantidad de nuevos juegos como «Spider-Man: Miles Morales», «Gran Turismo 7» y «Horizon Forbidden West». También estarán los míticos juegos deportivos como «FIFA 21», donde los jugadores podrán experimentar la Champions League con su equipo favorito.

Horizon Forbidden West.

«Spider-Man: Miles Morales» será un título de lanzamiento para la PlayStation 5, a partir de 50 euros para la edición estándar o 70 euros para una edición ‘definitiva’ que también incluye una copia remasterizada del juego original de Spider-Man para PS4, así como su contenido descargable adicional.

Suscripción a servicios de juegos

Durante el evento del pasado 16 de septiembre, también se aprovechó para anunciar a PlayStation Plus Collection, una biblioteca de exitosos juegos para PS4 como «God of War» y «Uncharted 4: A Thief’s End». Los juegos estarán disponibles para los suscriptores de su servicio de juegos PlayStation Plus por $9,99 USD al mes, que ofrece más de 100 juegos.

Sony no ofrecía anteriormente un competidor directo a la suscripción de Microsoft a Xbox Games Pass Ultimate de 14,99 euros al mes, que ofrece acceso a muchos de los juegos de su biblioteca en la consola y en el PC, así como la posibilidad de realizar streaming jugando a estos títulos.